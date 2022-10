La revelación de Agüero sobre la salida de Messi del Barcelona: “Fue bastante raro”

"El jugador no tiene la culpa, él responde a las decisiones que toman los que tienen que arreglar su contrato, como todo jugador. Las verdades las sabe la gente que está realmente en esas negociaciones y el jugador no está en esas negociaciones". La frase es de Sergio "Kun" Agüero, en referencia a la salida de su amigo Lionel Messi del Barcelona apenas unos días después de que él llegara al club. El exfutbolista reveló en una entrevista una historia hasta ahora desconocida sobre el adiós de Leo al equipo culé, con una anécdota sobre la Copa América de 2021.

En diálogo con el Chiringuito, Agüero comentó sobre la despedida de su amigo del Barcelona: “Fue una despedida de Leo bastante rara. Yo te digo, estábamos en la Copa América y él tenía la camiseta del Barsa, la teníamos en la habitación. Estábamos en la habitación y él, cada tres, cuatro días me decía ‘bueno, pa, ya creo que renové, me vas a tener que sacar una foto con la camiseta del Barsa' y yo le digo 'bueno, dale, listo'. 'A la tarde lo hacemos’, me decía".

"A los dos días me dice 'todavía no’, no sé qué... Después otra vez 'ahora sí, la fotito', sacábamos la camiseta del Barsa, y yo por dentro decía 'la re concha de la lora, ponete la camiseta y te saco una foto y ya está'”, reveló el Kun.

Ese ida y vuelta terminó con la negativa del Barcelona a renovar el contrato de Messi y la salida del capitán de la Selección argentina al Paris Saint-Germain francés, en medio de una difícil despedida con Leo entre lágrimas en conferencia de prensa.

"Te digo que la intención de él... el jugador no tiene la culpa, él responde a la decisión que toman los que tienen que arreglar su contrato, como todo jugador. Las verdades las sabe la gente que está realmente en esas negociaciones y el jugador no está en esas negociaciones", explicó más tarde Agüero.

Y cerró con una reflexión: "Yo no me siento a negociar, cuando me senté a negociar con el Manchester City mi contrato y tal. Yo no sé qué hablan ahí, qué pasa en ese momento. Es todo... El jugador tiene que creer en lo que le dicen, y lamentablemente es así con todos. A algunos le va mal, a otros, bien”.

Messi no firmó su contrato con Barcelona y se despidió en agosto de 2021 del club donde hizo la mayor parte de las divisiones Inferiores y su carrera como futbolista profesional, donde se convirtió en el mejor jugador del mundo y, quizás, de la historia. Ahora, Leo despliega su fútbol en el PSG y espera con ansias el Mundial de Qatar 2022. ¿Volverá al Barcelona en 2023?