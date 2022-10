Raymond Domenech liquidó a Mbappé por sus dichos sobre el fútbol sudamericano: "Es mejor que..."

Raymond Domenech, quien fue el director técnico de la Selección de Francia en el Mundial de Alemania 2006, habló con el diario deportivo Olé a menos de un mes para el inicio del Mundial de Qatar 2022. Entre otros temas, se refirió a aquellos dichos de Kylian Mbappé que no se tomaron de la mejor manera en el fútbol sudamericano.

Meses atrás el delantero argumentó que en Sudamérica el nivel no es tan alto como en Europa.

Sobre las palabras de una de las actuales figuras del París Saint Germain, el DT expresó: "Mbappé, en este caso, es mejor que se calle. No se puede decir algo así, decir que Chile o Colombia no son buenos equipos. Hay jugadores que juegan en Europa, en todos los clubes. Equipos como Uruguay, con jugadores de alto nivel. No sé... Para Mbappé, era mejor no hablar de eso. No se puede decir eso, para mí".

"Espero que si nos encontramos con equipos sudamericanos en el Mundial, que no se agarren de lo que ha dicho Mbappé. Sería lo mejor", añadió Domenech fundamentando que los dichos del francés, que fue campeón del Mundial de Rusia 2018, fueron un completo acto de inconsciencia.

Además, no escatimó en elogios a la hora de hablar sobre Lionel Messi: "Primero, que para mí Messi es el jugador más maravilloso que he visto, es capaz de hacer todo lo que no se ve, ni se veía. Hay jugadores que hacen cosas interesantes, pero él hace cosas que no veíamos antes. Muchas veces, cuando veo a Messi jugar estoy buscando lo que va a hacer e imaginando lo que puede hacer, y cada vez hace algo que no he visto".

"Es el único futbolista que hace eso. También lo hacía Maradona, y basta de contar. Por suerte, en París (Saint Germain) tenemos tres jugadores que pueden ser campeones de la Copa del Mundo este año: Messi, Neymar y Mbappé. Los tres pueden ganarlo. Pero el mejor de todos ahora es Messi. Tendrán un equipo capaz de ir más lejos esta vez, no lo sé. Pero si Messi gana la Copa del Mundo mismo si Francia no estará, estaré feliz", sentenció.