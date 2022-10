Quintero se disculpó (y se quejó) con el árbitro que empujó y habló de su futuro: “Mi idea es…”

El domingo pasado, en la derrota de River frente a Rosario Central por 2-1 que contó un clima muy especial por la despedida de Marcelo Gallardo del Monumental, Juan Fernando Quintero -de los más afectados emocionalmente por la ida del Muñeco- tuvo una reacción inapropiada al empujar al árbitro Fernando Echenique, mientras discutía -caliente- un fallo del juez. En la previa al partido contra Racing, en el cual el Millonario no se jugaba mucho, el colombiano, que recibió tres fechas de suspensión, se disculpó por su accionar, aunque siguió con su argumento de que agredió al árbitro porque primero recibió un "manotazo" de Echenique. Sin embargo, no fue de lo único que habló. Adelantó que se su idea es continuar en el club en 2023; algo que a los hinchas del Millonario les interesa más escuchar.

"Un momento muy particular. La verdad es que no soy de reaccionar así. Obviamente pido disculpas por el acto, respeto mucho a los árbitros, pero yo creo que ellos deberían dar un 'poquito más de ejemplo'. Yo tengo una reacción después de... Estaba todo bien. Simplemente muchas emociones en ese partido. Pido disculpas, no se va a repetir", comentó, más tranquilo, el enganche cafetero en una nota que le dio a ESPN.

Asimismo, sobre su futuro, declaró: "Estamos esperando terminar. A raíz de esto hablaré con las personas con las que lo tenga que hacer. Los dirigentes ya saben: yo amo River. Acá encontré mi lugar en el mundo. Y la prioridad para mí es River. Esperemos a ver qué pasa. En mi cabeza está seguir".

Después de la primera etapa gloriosa que tiene el gol a Boca en Madrid como su mejor obra, Juanfer Quintero volvió a préstamo River a principios de 2022. Por falta de pago del club dueño de su pase, el Shenzhen de China, quedó libre y en enero negociará con el pase en su poder.