El pícaro comentario de Benedetto sobre su reacción a lo que pase en Racing-River: “Si hay gol…”

Va a estar afuera por lesión, pero va a vivir esta inédita definición de la Liga Profesional con los mismos nervios que como si estuviera adentro. O incluso más. Así lo reconoció Darío Benedetto, quien, a minutos de que empiece el Boca-Independiente, reveló que va a seguir el minuto a minuto del Racing-River y que, si hay gol del equipo de Gallardo, por más que hipotéticamente beneficie al Xeneize, no lo va a festejar.

"Voy a seguir el Racing-River desde afuera, pero si hay gol de River no se grita. Acá sólo se gritan los nuestros", le comentó Benedetto a ESPN, cómplice y con sorna.

El Pipa se perdió este partido definitorio para Boca por el desgarro en el sóleo izquierdo que sufrió el jueves pasado contra Gimnasia en el Bosque. También estará al margen de la semifinal por Copa Argentina ante Patronato, el 26/10.

"Me desgarré todo", le dijo el Pipa Benedetto a Agustín Cardozo, de Gimnasia, inmediatamente después de sentir el tirón.

Sin embargo, se tiene fe y le apunta a una posible final de Copa Argentina (30/10) y a la del Trofeo de Campeones (6/11): "Les dije a los doctores que no me pusieran tiempos, porque estas lesiones durante entre tres semanas y un mes. Si me siento bien, voy a jugar".

Para esta definición del título, Hugo Ibarra decidió que su reemplazante sea Luis Vázquez. Pese a que a ni siquiera iba a formar parte del banco, Benedetto, Rojo y Zeballos decidieron concentrar junto a sus compañeros en la noche previa a este partido tan importante.