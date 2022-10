Beach vóley: Mendoza brilló en el Campeonato argentino

Mendoza sigue demostrando su potencial en el beach vóley. En esta oportunidad, lo hizo en el Campeonato argentino juvenil realizado en la provincia de Misiones. Nuestra provincia se adjudicó el primer lugar en cuatro de las seis categorías disponibles: sub 18 (masculino y femenino), sub 16 y sub 14 (masculino). Mientras que el sub 16 femenino fue segundo y el sub 14, tercero.

Ramiro Sancer y Ticiano Bueno conformaron el equipo de oro en sub 18 masculino, Aime y Guadalupe lo hicieron en la misma categoría pero de mujeres. En sub 16 de varones, Fausto López González y Máximo Soria lograron el primer lugar del podio, mientras que en sub 14 fueron Valentín Yapura y Carlos Bisogno.

En las otras dos categorías que hubo podio, Martina Casado y Delfina Ratzinger integraron el equipo de sub 14 y Maia Carignano y Victoria Sancer lo hicieron en la división sub 16.

Posiciones finales

Sub 18 Masculino

1 Mendoza

2 Misiones

3 Buenos Aires

4 Neuquén

5 Chaco

6 Entre Ríos

7 Santa Fe

8 Córdoba

Sub 18 Femenino

1 Mendoza

2 Santa Fe

3 Misiones

4 Chaco

5 Córdoba

6 Neuquén

7 Entre Ríos

8 Metropolitana

Sub 16 Masculino

1 Mendoza

2 Misiones

3 Santa Fe

4 Neuquén

5 Entre Ríos

6 Chaco

7 Córdoba

Sub 16 Femenino

1 Santa Fe

2 Mendoza

3 Chaco

4 Entre Ríos

5 Misiones

Sub 14 Masculino

1 Mendoza

2 Entre Ríos

3 Santa Fe

4 Misiones

5 Córdoba

Sub 14 Femenino

1 Santa Fe

2 Córdoba

3 Mendoza

4 Chaco

5 Misiones

6 Entre Ríos