La pícara respuesta de Riquelme sobre la continuidad de Ibarra en Boca: “Soñamos que…”

Boca está muy cerca de volver a dar una vuelta olímpica. El Xeneize ganó un partido clave en La Plata y se posicionó como puntero del campeonato con un punto de diferencia de Racing a solo una fecha para el final. No obstante, el fin de año está cada vez más cerca, por lo que la dirigencia deberá tomar una decisión sobre Hugo Ibarra. Por el momento, esa no sería una preocupación para Juan Román Riquelme.

En charla con ESPN, el vicepresidente del club de la Ribera evadió las preguntas sobre la continuidad del DT, que había sido ratificado en su cargo hasta diciembre. En primer lugar, el ídolo aseguró que ve bien al Negro: "Está contento, conoce el club, es una persona muy tranquila. No es fácil dirigir este equipo, se habla todos los días de lo bueno y lo malo, cuando se va 1º en este club, no se habla tanto que cuando se va mal, lo vio como jugador. Me hace feliz verlo bien", aseguró.

Luego, Diego "Chavo" Fucks le preguntó directamente por la decisión que tomarán una vez finalizada la competencia. Al contrario de lo que hacía como jugador, Román tiró la pelota a la tribuna: "Lo único que soñamos es que despertarnos mañana y que Benedetto y Fabra tengan chances para jugar el domingo. Luego del domingo, ver cómo le jugamos a Patronato, eso vamos a hacer".

Sobre la definición del campeonato, Riquelme se mostró contento por el presente del equipo, que tiene la posibilidad de cerrar el año con cuatro títulos: "Tenemos la obligación de competir en todos los torneos. Es lo que tratamos que los más chicos aprendan, los grandes ayudan muchísimo y nuestro escudo obliga a competir al máximo, en torneo argentino, Copa Argentina. El domingo tenemos una final. A los muchachos les gustan esos partidos", expresó.

Por último, el exenganche habló sobre los asados, esa costumbre que adoptó este plantel de Boca y que, según Diego Monroig, volverá a celebrarse este viernes: "El asado es parte de un show que arman ustedes. Es pasar un momento juntos, reírte, distenderte. Es parte de los argentinos. En España se juntarán a comer Paella. Bueno nosotros con el asado", cerró.