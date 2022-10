Beach vóley: seis mendocinos compiten en el Nacional juvenil

El campeonato nacional de beach vóley juvenil arrancó en la ciudad de Cerrito, en la provincia de Entre Ríos. Seis representantes mendocinos compiten en el mejor nivel del país divididos en tres categorías: sub 14, sub 16 y sub 18, tanto en mujeres como en varones.

La legión local tendrá dos competidores por categoría. En sub 14 femenino están Martina Castaño y Delfina Ratinger, en menores de 16 años compiten Victoria Sancer y Fausto López González, mientras que en los más grandes (sub 18) Ramiro Sancer y Ticiano Bueno.

En total, de este Nacional de Beach Volley 2022 participan en Sub 14 once duplas entre ambas ramas, mientras que en Sub 16 son 12 y en Sub 18, 16. Las Federaciones que están participando de esta edición son: Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Metro, Bonaerense, Neuquén, Chaco y Misiones.