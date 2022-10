¿Estuvo bien? El DT del United reveló por qué no puso a Cristiano en la paliza del City: “Fue por…”

La jornada de este domingo quedará en la historia de la Premier League luego de la goleada que el Manchester City le propinó al Manchester United en el Etihad Stadium. El encuentro finalizó 6-3 a favor del dueño de casa con los tripletes de Erling Haaland y Phil Foden. Además de la de los goleadores, hubo otra imagen que se llevó los flashes.

El DT reveló el motivo por que no metió a Cristiano Ronaldo en el derby.

Cristiano Ronaldo, uno de los emblemas con los que cuenta Erik ten Hag en su plantel, no sumó minutos y observó la derrota de su equipo desde el banco de suplentes. Post partido el técnico de Países Bajos explicó el motivo por el cual decidió que el portugués no ingresara.

"No lo puse por respeto por Cristiano Ronaldo y por su carrera. Íbamos 4-1. Y Anthony Martial necesitaba minutos después de su lesión", explicó sobre la decisión del ingreso del francés en lugar de Marcus Rashford a los 13 minutos del complemento. Posteriormente Martial convirtió un doblete.

Sobre el análisis de la actuación de su equipo, manifestó: "Nos faltó creérnoslo. No defendimos como toca y no fuimos valientes con la posesión. Tuvimos muchos fallos técnicos y en la toma de decisiones. Así no se puede. Tenemos que actuar como un equipo y creérnoslo. Es algo que ya hemos mostrado".

"En los últimos cinco partidos hemos tenido la actitud adecuada, nos lo hemos creído y hemos generado problemas a nuestros rivales. Hoy no. Creo que es algo normal en nuestro proceso. Tenemos que aceptarlo y aprender de ello", sentenció Erik ten Hag.