Implacable, Ten Hag reveló por qué Cristiano es suplente en el United y qué deberá hacer para jugar

Otra victoria para el Manchester United, otro partido que Cristiano Ronaldo ve desde el banco. Los Diablos Rojos bajaron al Arsenal, que venía invicto, y el portugués disputó 33 minutos, ya que ingresó por Antony en el segundo tiempo. Tras el partido, Erik Ten Hag no tuvo problemas en explicar por qué CR7 sigue siendo suplente y qué deberá hacer para cambiar esta situación.

Al igual que Harry Maguire, Cristiano Ronaldo perdió su lugar en el Manchester United tras la goleada ante Brentford en la segunda fecha. Desde entonces, los de Ten Hag no hacen más que ganar y, encima, dos partidos importantes como Liverpool y Arsenal. Ante las reiteradas preguntas por la ausencia del Bicho en el once titular, el técnico neerlandés explicó sus razones: "A veces seré su amigo y otras seré su maestro. ¿Sus suplencias? Depende de la situación. Todos sabemos que no tuvo pretemporada y no puedes perdértela, es la base", expresó en la previa al duelo contra el puntero de la Premier League.

Con el 3 a 1 consumado en Old Trafford, Ten Hag volvió a recibir preguntas sobre Cristiano, que ingresó en el minuto 57 del partido, y este reveló qué deberá cambiar en el goleador para recuperar su lugar: "Tanto la temporada pasada como las anteriores ha demostrado muchas cosas. Pero ahora debe adaptarse a nuestra manera de jugar. Si lo hace, seguro que gracias a su calidad marcará diferencias", disparó.

"Tomar decisiones requiere seguir tu instinto, tus sentimientos y tus emociones. Pero yo debo ser racional y estratégico si queremos llevar al United en la buena dirección y todos tenemos que estar en la misma sintonía", afirmó Ten Hag. Por lo visto en el encuentro, Cristiano habría captado el mensaje: se vio un CR7 solidario, abocado a lo que le pedía el equipo en ese momento del partido y redondeó un buen ingreso.

Además, una de las imágenes del partido fue la alegría de Cristiano cuando Antony abrió el marcador para el Manchester United. El flamante refuerzo de los Diablos Rojos definió de zurda para el 1 a 0 y el portugués se paró de su asiento para aplaudirlo.