La nueva frase de Cavani que sorprendió a todo Boca: "Veremos si..."

El de Edinson Cavani es un nombre que generó muchas ilusiones en los hinchas de Boca durante las últimas dos ventanas de mitad de año. Por su jerarquía y porque el propio jugador reconoció haber tenido charlas muy positivas con Juan Román Riquelme, vicepresidente del Xeneize. Sin embargo, las dos veces que tuvo la opción de venir a la Argentina, el goleador uruguayo eligió quedarse en Europa. Primero, renovó en Manchester United. Y ahora, firmó con el Valencia.

"SIEMPRE FUIMOS MUY CLAROS CON RIQUELME". Edinson Cavani explicó qué tan cerca estuvo de llegar al Xeneize y cuáles fueron los motivos por los que decidió quedarse en Europa y fichar en Valencia. pic.twitter.com/iDgekqiPuT — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2022

Ya en España, y otra vez con el arco abierto (metió tres goles en los últimos dos partidos), Cavani volvió a hablar de la posibilidad de Boca y no la desestimó, para nada. Pero eso sí, dejó en claro que, si se da, será en un futuro.

"Boca es algo lindo, un desafío, sería lindo vivir la experiencia de jugar y de formar parte de ese club. Veremos. Si uno todavía está fuerte como para competir a ese nivel, se puede abrir de vuelta esa posibilidad. Antes que ir a un equipo como Boca y no estar físicamente al máximo, seguramente uno prefiera dar un paso al costado. Yo creo que siempre hay un tiempo y un momento en el que se pueda dar", se sinceró el Matador.

Eso sí, los tiempos le juegan en contra al Xeneize. Si bien demostró estar vigente en los pocos partidos que lleva esta temporada, Cavani tiene 35 años ya y cuando finalice su vínculo con el Valencia en junio del 2024 tendrá 37 y medio...

Cavani firmó en Valencia hasta el 30 de junio del 2024.

Acerca del porqué eligió seguir en Europa antes que venir a Sudámerica, el uruguayo, que quiere seguir agarrando ritmo para llegar al Mundial de la mejor manera posible, indicó: "Yo tenía el desafío todavía de jugar en España sinceramente y la decisión de no ir a Boca viene por ahí. Siempre lo tuvimos muy claro, como cuando he hablado con Román. Todo muy claro. Capaz los tiempos no se dieron en el momento que por ahí nosotros pensábamos que podía ser, pero siempre fuimos muy claros charlando: de jugador a jugador. Porque él me entendía segura y perfectamente lo que yo le podía comentar".