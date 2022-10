El fuerte descargo de Copetti tras ser señalado por Lanús de “canchero”: “Antes de hablar fíjense…”

El partido entre Racing y Lanús en La Fortaleza fue picante. Porque la Academia se jugaba mucho más que tres puntos en la lucha por el campeonato, y el Granate necesitaba sumar para salir del fondo de la tabla. Se lo llevó el equipo de Fernando Gago con un gol de Enzo Copetti en un duelo caliente, con un ajustado 1 a 0. Puntero y con ilusiones de quedarse con el título en la Liga Profesional. Pero el goleador también hizo un fuerte descargo en las redes sociales de lo que se vivió durante el encuentro...

Chicanas, "ninguneadas", insultos y mucho más recibió Copetti, a quien tildaron de "canchero". Matías Pérez, defensor del Granate, lo criticó después del partido en televisión: "Muy canchero, la verdad que le miraba el número a (Franco) Ortellado como diciendo quién era, pero Ortellado con 21 años está jugando en la Primera de Lanús, él con 21 años la verdad que no sé dónde estaba jugando. Creo que se tiene que fijar un poco también de dónde salió para ser un poquito más humilde".

El delantero de Racing, caliente, salió al cruce en sus historias de Instagram, donde publicó el video de la frase de Pérez y escribió: "Todo el partido diciéndome que era un muerto, un fantasma y después en esa jugada me decían que salí de la B Nacional, que no era nadie. Y antes de hablar fíjense lo que hablan ustedes dentro de la cancha, no tienen ni un poco de códigos, yo a los 18 años estaba jugando en Primera con Atlético".

Además, el atacante agregó en otra historia en sus redes sociales: "Y sé de dónde salí, estoy muy orgulloso y agradecido por todo lo que pasé". El goleador no se quedó callado ante el cruce de los futbolistas de Lanús, que lo criticaron después del partido por una jugada particular: Ortellado fue a marcar a Copetti sobre el final del primer tiempo y lo empujó cometiéndole falta. Después de levantarse, el de la Academia le miró la espalda para fijarse quién era el que le había cometido infracción en un gesto de burla.

Copetti, quien a los 26 años pasa por el mejor momento de su carrera en un equipo grande del fútbol argentino, debutó en Atlético Rafaela el 3 de junio de 2016 por la Copa Argentina en un partido frente a Ferro, cuando la Crema todavía estaba en Primera, en tanto que en abril de 2017 jugó su primer encuentro en el torneo de Primera División ante Huracán.