Días y horarios confirmados para Boca-Independiente, Racing-River y Patronato-Huracán

El final apasionante de esta Liga Profesional ya tiene fecha y hora. Boca (vs. Independiente), Racing (vs. River) y Huracán (vs. Patronato), los tres equipos con aún chances de dar la vuelta, jugarán sus respectivos partidos el domingo a las 17.

A esta hora, y con un encuentro jugado más que su escolta, Racing es el puntero del campeonato con 50 unidades. Boca, que este jueves completa los 81' restantes del suspendido contra Gimnasia, tiene 48 y Huracán, que depende de que el Xeneize no gane en La Plata para llegar con chances a la fecha definitoria, suma 47.

Se jugarán dos clásicos pesados y claves para la resolución del torneo, como lo son Boca-Independiente y Racing-River, a la misma hora y con tan sólo 5 kilómetros de distancia.

Igualmente, el campeonato no será lo único que se defina. También está por verse cómo quedará dispuesto el ingreso a las Copas y por eso habrá tres partidos a la misma hora el sábado: San Lorenzo-Aldosivi, Estudiantes-Godoy Cruz y Defensa y Justicia-Atlético Tucumán.

Los días horarios de la fecha 27 de la Liga

Sábado 22 de octubre

14.00 Unión – Central Córdoba

16.30 Estudiantes – Godoy Cruz

16.30 San Lorenzo – Aldosivi

16.30 Defensa y Justicia – Atlético Tucumán

19.30 Argentinos – Vélez

Domingo 23 de octubre

12.00 Banfield – Sarmiento

14.30 Talleres – Gimnasia

17.00 Patronato – Huracán

17.00 Boca – Independiente

17.00 Racing – River

Lunes 24 de octubre

15.30 Barracas Central – Newell’s

16.30 Rosario Central – Colón

20.30 Tigre – Arsenal

20.30 Platense – Lanús