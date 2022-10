Racing: Vecchio confesó que pensó en retirarse y reveló el motivo por el que se operará

El pasado viernes, en el triunfo de Racing ante Colón por 2-0 en condición de visitante, Emiliano Vecchio fue reemplazado por un fuerte dolor tras un choque en mitad de cancha. Los estudios confirmaron la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Este martes, en la previa de la visita de la Academia a Lanús, el mediocampista llegó al estadio junto al resto de sus compañeros. En diálogo con Sports Center, programa de la señal de ESPN, el mediocampista reveló detalles sobre cómo fueron las horas posteriores al momento en el que conoció la gravedad de su lesión.

Sobre los rumores que hablan de un posible retiro de la actividad profesional, Vecchio manifestó: "Cuando hablé con el doctor le dije que la idea mía era no operarme. No sé si tenía las fuerzas para pasar una recuperación de tanto tiempo. Pero después, el cariño que recibí me dio fuerzas".

En cuanto al diálogo que mantuvo con Pintita, el cual lo habría hecho pegar un volantazo y replantear la situación, soltó: "Hablé con Fernando por todas las que veces que él había pasado por esto. La idea es operarme el día 30. Después me voy a ir a mi casa y voy a estar 45 días. Voy a ir analizándolo, todavía no lo tengo claro".

Para finalizar Emiliano Vecchio, quien en muy poco tiempo se metió en el corazón de los hinchas de Racing, sentenció: "Uno se tiene que operar por un tema de calidad de vida, por eso lo haré. Después voy a ver cual es la decisión que tomo depende las ganas que tenga".