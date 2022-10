El mensaje motivador de Gago a Vecchio para evitar el retiro del jugador de Racing: "Te espero para..."

El vestuario de Racing en Santa Fe tras el importantísimo triunfo 2-0 ante Colón tuvo una confluencia de emociones. Se mezclaron la algarabía por los tres puntos conseguidos, que les permiten al equipo de Fernando Gago seguir en la pelea por el título, con la desazón de Emiliano Vecchio por la rotura de ligamentos que sufrió; ambas contagiosas por igual.

Así fue la jugada en la que Emiliano Vecchio sufrió una grave lesión en su rodilla durante el encuentro de la #LigaProfesional ante Colón.pic.twitter.com/98RcQ0hRVC — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2022

Según dicen que se escuchaba salir de ese vestuario, el enganche tenía decidido retirarse. Sin embargo, su entrenador, quien también debió sufrir las mil y una con las lesiones, tuvo un diálogo íntimo con él para motivarlo a que se opere e intente volver el año que viene.

Fabián "Pomelo" Codevilla, periodista partidario de Racing, dio detalles de ese mano a mano entre Gago y Vecchio: "Gago fue fundamental en estas horas difíciles para Vecchio. Fue determinante levantando su ánimo. Me cuentan que lo picanteó con tomar rápido la decisión de operarse. Se puso como ejemplo, recordándole sus cinco operaciones (tres de tendón de Aquiles y dos de ligamentos cruzados), de las que volvió siempre".

"Le manifestó que por todo lo qué pasó, profesionalmente, perdió 3 años de carrera y sin embargo nunca claudicó. Yendo más allá, tocándole las fibras más íntimas y usando un inflador anímico potente, le dijo: 'Te espero para los cuartos de final de la Copa Libertadores'", agregó Codevilla, quien además adelantó que Vecchio ya habría consensuado con el Departamento Médico de Racing operarse el 31 de octubre.

Clínicamente, lo que sufrió el talentoso volante de 33 años es la "rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda". Su recuperación le demandará entre seis y ocho meses.

PARTE MÉDICO



Los estudios realizados esta mañana a Emiliano Vecchio arrojaron como resultado la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.



¡Fuerza, Emi! uD83DuDC99uD83DuDCAAuD83CuDFFB pic.twitter.com/7UnoMj6kni — Racing Club (@RacingClub) October 15, 2022

Esta no es la primera vez que Vecchio piensa en dejar el fútbol. Luego de errar un penal en febrero contra Boca, cuando aún era jugador de Rosario Central, subió una historia con la leyenda: “Hay que saber decir adiós”. Y no sólo eso, a un hincha que le comentó una foto diciendo que tenía que colgar los botines, le contestó: "Tranqui amigo, ya me voy". En aquel entonces, siguió y al tiempo vivió esta etapa en Racing. ¿Qué decidirá ahora?