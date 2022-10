La tajante postura de Bochini sobre qué debe hacer Independiente ante Boca: "Tiene que salir a..."

Las suspicacias no paran de crecer en torno a lo que sucederá el próximo fin de semana en el marco de la definición de la Liga Profesional. Boca-Independiente se verán las caras en la Bombonera al mismo momento que Racing-River jueguen en Avellaneda. Tanto el Xeneize como la Academia animan el torneo y, en este contexto, hay muchos que imaginan que el Rojo no pondrá toda la carne en el asador para no favorecer al rival de toda la vida. Pensando en esto Ricardo Bochini, palabra autorizada para hablar de los Diablos, alzó la voz y dejó claro su punto de vista en la previa de un fin de semana que promete ser apasionante.

Para comenzar, el máximo ídolo de la historia del club de Avellaneda, manifestó: "Está bien, Independiente tiene que salir a ganar siempre. Con Boca, River, San Lorenzo o Racing. Contra cualquier equipo. Tiene que salir a ganar. Si se da otro resultado en otra cancha, no será por este partido, sino por las campañas de otros equipos. La gente, más con Boca, quiere ganarlo. Hay rivalidad. Con Racing un poco más, pero con Boca también".

El ídolo de Independiente dejó clara su postura con respecto al partido con Boca en la Bombonera.

A la hora de elogiar el juego del equipo comandado por Fernando Gago, Bochini expresó: "Lo que hizo Independiente lo está haciendo Racing, sale a ganar todos los partidos de entrada. Puede perder alguno o le hacen goles, pero siempre juega de la misma manera. Boca va primero, tiene chances de salir campeón, pero no me gusta tanto el juego de Boca, sufriendo muchísimo, con equipos que lo dominaron y podrían haberle ganado. A mí me gusta más otro fútbol. Boca intenta ser protagonista, pero Racing tiene más ataque que Boca, llega con más gente y defiende con menos".

Con respecto al perfil que recomienda para elegir el sucesor de Julio César Falcioni, soltó: "River tiene filosofía de elegir entrenadores que hayan jugado. Independiente no tanto. Tiene que elegir un DT que intente jugar el fútbol que siempre le dio resultados a Independiente. Cuando se ganó un campeonato fue porque fue protagonista de local y visitante, teniendo una idea. Yo lo viví como jugador, otros de afuera. Independiente era protagonista de los partidos, pero en este último tiempo no ha sido así. Cuando llegó Holan, nadie lo quería por lo del hockey y no tenía méritos. No dije nada porque quería verlo trabajar. Cuando lo vi y me dijo, viendo lo que hacía, dije que a Holan le iba a ir bien. Salió campeón, después vinieron otras cosas que ya sabe lo que fueron".

Por último, Ricardo Bochini le dedicó unas palabras a la flamante Comisión Directiva encabezada por Fabián Doman: "Lo más importante de todo fue que la gente decidió un cambio, esperaron por las elecciones. Esta nueva CD tienen que trabajar para formar un equipo competitivo como fue Independiente siempre y pueda alegrar a la gente, como en mi época o en otras, con grandes equipos y ganando títulos".

"El año fue malo, no clasificó a una copa, tampoco llegó a la semi o final de la Copa Argentina. En un club grande como Independiente, la gente quiere siempre que juegue por algo importante. Hace muchos años no gana un campeonato local, más una Libertadores", sentenció el Bocha.