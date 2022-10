La conmovedora reacción del Pipita Higuaín tras su último partido como profesional

Gonzalo Higuaín jugó formalmente anoche su último partido como futbolista profesional tras la caída de su equipo, Inter Miami, por 3 a 0 ante New York FC, que lo eliminó en la instancia de octavos de final de la Major League Soccer. El Pipita anunció hace 15 días que se retiraría del fútbol a los 34 años (el 10 de diciembre cumplirá 35), una vez que concluyera la participación de Inter en los playoffs de la Liga a los que clasificó por primera vez en su corta historia de casi cinco años de vida institucional y deportiva.

Y ese día llegó este lunes 17 de octubre en el Citi Fields Stadium neoyorquino instalado en el barrio de Queens. Higuaín tuvo una buena actuación, le anularon un gol, pero no alcanzó para sostener a su equipo. Una vez que terminó el partido, estuvo algunos segundos arrodillado y muy conmovido.

Con lágrimas en los ojos fue consolado por un integrante del cuerpo técnico y también se acercó para Maximiliano Moralez, ex Racing Club y Vélez Sarsfield, para saludarlo. "Quiero que me recuerden como persona, porque a la larga es lo que más importa. Pasé un año maravilloso más allá de este final. Me voy orgulloso de todo lo conseguido, y de los compañeros con los que me tocó jugar, del entrenador, de los fans. Se acaba lo que más amé", expresó el Pipita.

Higuaín, mundialista en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 (subcampeón) y Rusia 2018, abandona el fútbol como el quinto mayor goleador del seleccionado argentino con 32 goles en 66 partidos, marca que comparte con Diego Maradona y solo fue superada por Lionel Messi (90), Gabriel Batistuta (54), Sergio Agüero (42) y Hernán Crespo (35).

De River pasó al Real Madrid, a cambio de 12 millones de euros, y también dejó su impronta. Permaneció en el Madrid durante siete temporadas como primera escala de un formidable viaje por el fútbol europeo, que también incluyó pasos por Napoli (2013-2016), Juventus (2016-2018 y 2019-2020), Milan (2018-2019) y Chelsea (2018-2019). En septiembre de 2020, Higuaín, quien cosechó 14 títulos a lo largo de su carrera y marcó 362 goles, fichó para Inter Miami, franquicia de la MLS, que es propiedad del exfutbolista inglés David Beckham .Con esa camiseta jugó 69 partidos, marcó 29 tantos y 11 asistencias.