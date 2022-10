La sentencia de Barco sobre la liga que lidera Boca y las chances de River: “Es un torneo muy…”

River volvió al triunfo y, aunque esté complicado, sueña con pelear por el Torneo de la Liga Profesional. Con seis puntos por disputarse, el Millonario se puso segundo en la tabla y está a cuatro unidades de Boca. Sin embargo, Esequiel Barco no baja del ring a los de Marcelo Gallardo.

En el Monumental, el equipo del Muñeco venció por 2-1 a Platense, con un buen rendimiento en el segundo tiempo. Es la cuarta vez consecutiva que River suma de tres puntos, por lo que Barco sigue ilusionado con meterse en la lucha y arrebatarle el torneo a Boca, único líder: "Hay que seguir peleando. Es un campeonato muy dado vuelta, hoy gana uno y pierde otro. Vamos a seguir peleando hasta el final, la esperanza no se pierde nunca".

Además, Barco, una de las figuras de la cancha, se refirió a la clasificación a la Copa Libertadores 2023: "Es un gran objetivo que nos planteamos este año y nada, por suerte pudimos ganar y clasificarnos hoy", expresó.

"Marcelo me pidió que vaya por derecha y después, con el correr del partido, que me tire atrás de Mati Suárez. Ahí me sentí cómodo porque ellos dejaban espacios atrás y pude aprovecharlos de la mejor manera", analizó el ex Independiente sobre los últimos 45 minutos.

Tras este triunfo ante Platense, River recibirá a Rosario Central este domingo a las 20:30. Luego, cerrará el torneo ante Racing, un encuentro que puede ser una verdadera final para el Millonario o, tal vez, el torneo lo ponga como juez de la definición entre la Academia y Boca.