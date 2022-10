River venció a Platense y se clasificó a la Libertadores 2023

En el Monumental, River venció a Platense y estiró su buena racha, la más larga en este campeonato irregular del Millonario. Este triunfo lo catapultó al segundo puesto junto a Racing y Atlético Tucumán y lo dejó a cuatro puntos de Boca. Además, cumplió su objetivo: estará en la Copa Libertadores 2023.

Aunque en el primer tiempo no sacó ventajas, el equipo de Marcelo Gallardo le encontró la vuelta al partido y puso un rápido 2-0. Los goles fueron de Matías Suárez y Nicolás de la Cruz, uno de los mejores de la cancha.

River alcanzó los 44 puntos y quedó a cuatro líder Boca (48), que adeuda un partido. En la tabla anual, el "Millonario" llegó a los 73 puntos y se aseguró una plaza para la próxima edición de la Copa Libertadores.



Platense (31) logró la fecha pasada su permanencia en primera división, pero sufrió la tercera caída en fila.



El comienzo del partido fue cortado por dos acciones puntuales: la patada de Emanuel Mammana a Jorge Benítez (que estuvo al límite de la tarjeta roja) y la lesión de Ignacio Schor, retirado en camilla, por una mala caída que le generó una lesión en el hombro izquierdo.



Platense se paró con línea de 5 en el fondo y complicó a River cuando ajustó la marca en el mediocampo. Este movimiento retrasó a jugadores clave como Juan Fernando Quintero, Esequiel Barco, De La Cruz y Enzo Pérez.



Para colmo, las pocas veces que River arrimó con peligro al área ante la muralla "Calamar", intentó profundizar con pases en el área. En una de esas situaciones, Enzo Pérez le recriminó a Barco no haber rematado al arco cuando tenía resquicio.



A la media hora de juego, Agustín Palavecino le hizo caso a Pérez y su remate, por escasos centímetros encima del travesaño, resultó la primera situación de peligro para el "Millonario".



River, con más incidencia de Quintero y De La Cruz, más las proyecciones de Herrera y Casco, buscó intensidad en ataque, pero resultó inofensivo ante un Platense demasiado cauteloso.



La noche errática del colombiano Miguel Borja, en su rol de único punta, tampoco ayudó.



Para el segundo tiempo, Gallardo dispuso cambios con más presencia en ataque a través de Lucas Beltrán y Matías Suárez y con Barco por el medio (en su mejor versión), ya sin Quintero.



Mientras tanto, Platense no se movió un ápice de su plan y buscó la desesperación de River con el correr de los minutos hasta el error de Suso. Un mal despeje, con resbalón incluido, fue interceptado por Barco, quien envió el centro para el remate goleador de De La Cruz.



El gol levantó a los 72 mil hinchas que coparon el Monumental por 24ta. vez consecutiva, en una noche primaveral que se encendió aún más con el tanto de Suárez, oportuno en el rebote que el palo generó tras el remate de Beltrán.



La entrada de Mauro Zárate en Platense potenció el cántico de los hinchas, quienes le recordaron su paso por Boca y la final de Copa Libertadores ganada en Madrid en 2018.



Poco después el "Calamar" descontó con los jugadores que tenía en el banco de los suplentes. Vicente Taborda sacó un remate formidable que dio en el travesaño y el rebote encontró en soledad a Zárate, quien la empujó para el descuento.



El impulso de River, ya sin Mammana por lesión, se detuvo con el gol del ex Vélez y Boca y el partido se equilibró con un Platense más ofensivo a través de las modificaciones.



Lo mejor de River en ataque lo generaba Barco y a través de sus intentos, De La Cruz y Suárez dispusieron de posibilidades para liquidar el pleito que no supieron aprovechar.



Con algo de suspenso, River celebró la victoria, en un año cargado de decepciones, con el pequeño consuelo de presencia asegurada en la próxima Copa Libertadores.



En la siguiente fecha, River recibirá a Rosario Central sin Borja ni Casco, quienes acumularon la quinta tarjeta amarilla. En tanto, Platense visitará a Huracán.



