El exjugador mundialista de Argentina al que lo inquietó la lesión de Di María: “Me preocupa por sus antecedentes”

La lesión que sufrió Ángel Di María durante la tarde de este martes le generó un importante dolor de cabeza a más de uno, fundamentalmente a Lionel Scaloni. A ya menos de 40 días para el inicio del Mundial de Qatar 2022, el Fideo debió ser reemplazado a los 20 minutos del primer tiempo en el partido de Juventus ante Maccabi Haifa por UEFA Champions League por una molestia en el isquiotibial derecho. Sin, en teoría, riesgo de que se pierda la Copa del Mundo, Angelito llegaría a Qatar sin ritmo futbolístico y con el antecedente de que es la segunda lesión muscular que sufre en dos meses.

Jonás Gutiérrez, exmundialista con la Selección argentina en Sudáfrica 2010 y actual panelista de La Noche de TyC Sports, mostró su preocupación por la lesión de Di María. Justamente porque no es la primera vez que el físico le juega una mala pasada: "El que me preocupa es el tema de Ángel, por los antecedentes que tiene y por lo que puede pasar en la cabeza de él. Debe estar diciendo: 'que no me pase ahora...' Yo creo que él debe esta pensando eso. Él se tiene que tranquilizar. Miedo no va a tener. Son dudas de decir: 'Ya me pasó hace tres semanas, ahora me pasa de vuelta'. Pero no es medio, se le generan dudas de decir: 'que no me vaya a pasar'. No es un miedo".

A los 20 minutos del primer tiempo, Angelito sintió un tirón en plena carrera, dejó de correr y pidió el cambio inmediatamente. Si bien habrá que esperar a estudios para confirmar el grado de la lesión, podría tratarse de un desgarro que lo margine de las canchas cerca de un mes y llegaría recién recuperado a Qatar 2022. Argentina jugará su primer partido ante Arabia Saudita, el 22 de noviembre.