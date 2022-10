El crudo descargo de Dátolo tras ser borrado de Banfield por Sanguinetti: “Al llegar al predio…”

Con 26 puntos en lo que va del torneo, Banfield ocupa el 24° lugar de la tabla de posiciones de la Liga Profesional y solamente se encuentra por encima de Arsenal, Lanús, Vélez y Aldosivi. En este contexto la institución determinó que haya cambio de director técnico y cerró el regreso de Javier Sanguinetti luego de su paso por Newell's. La primera decisión del flamante DT fue separar a tres jugadores de peso: Enrique Bologna, Nicolás Domingo y Jesús Dátolo. Este último decidió realizar un descargo a través de sus redes sociales.

El escrito que el jugador compartió en sus redes sociales.

Para comenzar, quien supo ser capitán del equipo a lo largo del torneo, escribió: “El pasado lunes, como todos los días, me levanté temprano para dirigirme al entrenamiento. Al llegar al predio, el presidente Eduardo Spinosa, me comunicó que, de ahora en adelante, por orden del técnico Javier Sanguinetti, no sería tenido en cuenta para disputar lo que resta del año, así como tampoco para la próxima temporada. Más allá de que no se nos venían dando los resultados en el torneo local, conservábamos la fe intacta de poder jugar una semifinal histórica para el Club, en la Copa Argentina, con grandes chances de llegar a una final y poner en lo más alto a Banfield".

Desde chico siempre tuve el sueño de poder darle una estrella más al club que me vio nacer, que me dio la posibilidad de formarme como persona y como futbolista profesional. Aún recuerdo cuando llegué con tan solo 9 años de edad, con una mochila cargada de sueños y la ilusión de un día poder jugar en la Primera División. Por eso, Banfield es más que mi casa: es mi familia, conozco cada rincón y cada persona que trabaja en el club, conservo los mejores recuerdos de mis épocas en la pensión y llevo en la sangre el sentido de pertenencia por estos colores. Quienes me conocen, saben de mi entrega diaria, de haber sabido sortear los obstáculos y dificultades que se presentaron a lo largo de mis 18 años de futbolista profesional, para dejar la vida en cada partido que me tocó disputar, honrar esta camiseta y llevarla siempre a lo más alto”, añadió Dátolo.

Sobre lo que imaginaba a la hora de alejarse del club, soltó: “Me había imaginado una despedida cerca de toda la gente de esta hermosa institución, a la que me debo, para poder retribuirles todo el cariño que me han brindado desde mis comienzos. Más que nada, quiero decirles MUCHAS GRACIAS, a todos los empleados, a los cuerpos técnicos, especialmente a los que me formaron, y a Julio Falcioni que me hizo debutar en Primera, a todas las personas que me ayudaron y que tuve la suerte de conocer, y a todos los hinchas que siempre han alentado y brindado su afecto".

Para finalizar, Dátolo sentenció: "Sepan que no es un adiós, sino un hasta luego, ya que Banfield es más grande que cualquier nombre propio y seguiré defendiendo este escudo desde el lugar que me toque estar. La vida no cuenta los pasos que uno da, sino las huellas que se dejan”.