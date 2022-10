Palermo le abrió la puerta a dirigir a otro grande que no sea Boca: "Más allá de estar identificado, puedo…"

Martín Palermo volvió a dejar en claro que le encantaría dirigir a Boca pero, a la vez, expresó que pese a su identificación con el club de La Ribera, puede trabajar en un futuro en un equipo importante del país. En diálogo con "Equipo F", el Titán habló de todo y hasta se refirió a su relación con Juan Román Riquelme. "Más allá de estar tan identificado con Boca, puedo dirigir otros equipos importantes en nuestro país. No puedo estar supeditado a que Boca sea mi objetivo. Será en algún momento, si".

"Hoy tengo que respetar que hay un entrenador y tengo que respetarlo. Obviamente quiero estar en ese lugar, cuándo, no sé", agregó y luego comenzó a hablar de Riquelme: "Con Román siempre está la posibilidad de llamar y conversar. Después a que yo me junte a comer el asado que tienen con sus amigos, no lo hay".

"No teníamos una relación como la que podía tener con otros compañeros. Convivíamos porque había una prioridad por encima de todos que era Boca, era el club, y adentro de la cancha éramos inteligentes de saber que por una necesidad obvia priorizábamos el bien del equipo, el ganar para nosotros mismos, porque el perder iba a ser que estábamos peleados", siguió.

Para cerrar, y al ser consultado por una posible llegada a Boca, expresó: "Tendrán que evaluar en el momento del presente del equipo que entrenador necesitan, pero estoy preparado para que mañana, no voy a nombrar un club, estar dirigiendo".