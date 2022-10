¿Tiene info? La fuerte opinión de Navarro Montoya sobre el futuro de Ibarra en Boca: “Va a…”

En esta apasionante y reñida lucha por el campeonato, uno de los principales focos de discusión es el estilo de juego que emplea Boca. El Xeneize no gusta, mucho menos deslumbra en sus partidos, pero gana y tiene mucha eficacia de cara al gol. De hecho, tiene un invicto de 14 partidos sin perder, un dato que ayuda a la causa de Hugo Ibarra por seguir en 2023. No obstante, Carlos Navarro Montoya no se jugó a la hora de hablar sobre la continuidad del DT.

En ESPN F90, el Mono aseguró que la victoria ante Aldosivi llegó a pesar de que Boca jugó su peor partido en el último tiempo: "Tiene jerarquía, eficacia... pero ayer jugó muy mal Boca, tal vez el peor partido de los que ganó. Siempre ganó por ciertas cuestiones, pero creo que ayer fue el más flojo", aseguró.

Luego, el exarquero se refirió a las palabras de Darío Benedetto, quien aseguró que lo que importa es que Boca saca adelante sus encuentros: "Yo lo entiendo a Benedetto, porque todos los jugadores hicimos esas declaraciones alguna vez, pero las señales que emana la cancha no las podemos negar. Ahora, si nosotros las queremos negar, nos estamos mintiendo. Ayer Boca jugó mal, y eso no se puede negar. Pero Boca tiene una serie de cuestiones que, cuando el tren está más o menos encarrilado, hace que pelee el campeonato".

A su vez, el Mono habló de la Copa Libertadores como el gran objetivo de Boca y la necesidad de un profundo análisis una vez que termine el Torneo. Esto disparó la pregunta de Oscar Ruggeri, quien le consultó a Navarro Montoya si creía que Ibarra está en duda pese a sus buenos resultados. En ese momento, el panelista sorprendió con una frase: "La interpretación que yo hago es que Ibarra va a dirigir a Boca hasta que termine este campeonato".

Aunque afirmó que es su visión de las cosas, la frase del Mono generó revuelo entre los hinchas de Boca. Mientras Ibarra es puntero, la incertidumbre sobre el banco de suplentes de la Bombonera sigue presente.