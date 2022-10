La charlada decisión de Messi y PSG tras la molestia muscular que lo sacó del último partido

Lionel Messi no participó este lunes del entrenamiento del plantel de Paris Saint Germain, ya que sigue en recuperación por la molestia en el gemelo, y quedó descartado del partido del miércoles ante Benfica por la Champions League: no fue convocado por Galtier. Según informó Le Parisien, el astro no correrá ningún riesgo y se guardará para el clásico ante el Marsella por la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes.

El capitán de la Selección argentina sigue con trabajos de recuperación, por lo que no arriesgará en el duelo ante el equipo portugués. Más allá de eso, el rosarino tuvo un inicio de temporada en el que convirtió ocho goles y ocho asistencias en 13 partidos, números que evidencian que pudo superar los contratiempos que lo llevaron a tener una campaña irregular en el 2021.

Messi sufrió la molestia en el gemelo en el partido contra Benfica en Lisboa y desde entonces no se lo vio en el campo de entrenamiento de PSG. El último parte médico del club mencionó "exámenes tranquilizadores", pero la Pulga no fue convocado para el partido del sábado ante Reims (0-0), correspondiente a la Ligue 1.