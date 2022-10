Independiente venció a Arsenal y volvió a la senda del triunfo

Tras una semana en la que sufrió un traspié importante, Independiente quería recuperar los buenos resultados y lo logró. En su visita a Sarandí, el Rojo golpeó de entrada a Arsenal y estaba arriba en el marcador a los tres minutos de juego. De un corner a favor de los del Viaducto nació la contra letal que condujo y finalizó el joven Nicolás Vallejo.

#LigaProfesional ¡HAY RECOMPENSA, PIBE! Nicolás Vallejo, de 18 años, viene de fallar un penal vs. Talleres en la eliminación por Copa Argentina. Hoy, ante Arsenal, marcó por primera vez con la camiseta de Independiente y para el triunfo del Rojo en Sarandí. pic.twitter.com/8z2j4X28o3 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2022

Luego de la derrota ante Talleres por Copa Argentina, el pibe de 18 años pidió perdón por haber errado su penal en la tanda. Sin embargo, algunos hinchas lo atacaron vía Instagram, pero esto no frenó al delantero: metió un lindo gol para darle una nueva alegría a Independiente, que arrastra cuatro victorias al hilo por el Torneo LPF.

El gol del juvenil le sirvió a Independiente para acomodarse en el partido. El encuentro se volvió muy disputado y el Rojo intentó liquidarlo de contraataque, pero no tuvo lucidez ni efectividad para lograrlo.

Aunque todavía está algo lejos, a siete puntos, Independiente mantiene la ilusión de meterse en zona de clasificación para la Copa Sudamericana. Arsenal, al revés, se complica en la parte baja de la tabla de promedios para el descenso, más allá de que conserva cierta ventaja sobre Aldosivi y Patronato de Paraná.



No había pasado gran cosa cuando Independiente sacó ventaja, a los 3m, de contragolpe: Ferreyra rechazó un córner del local, Batallini le ganó la pelota a Machado en el mediocampo y la terminó Vallejo con un derechazo cruzado desde el borde del área. Su primer gol en Primera. 1 a 0.



Arsenal sintió el golpe pero de a poco se fue acomodando, con menos ideas que sacrificio y empuje y una fórmula repetida: el desborde de Chimino por derecha, el centro pasado y la entrada de Kruspzky por el segundo palo. Tres veces ganó el 10 del "Arse" pero en ninguna con eficiencia o precisión.



También contó con un par de arremetidas confusas de Alexander Díaz dentro del área por las que debió intervenir Milton Álvarez.



En el último cuarto de hora de la etapa inicial el "Rojo" recuperó la iniciativa con Vigo por derecha, la movilidad de Vallejo y la intermitencia de Batallini y se acercó con cierto riesgo hasta el arco local. No le alcanzó para aumentar la ventaja pero sí para aquietar la reacción de Arsenal y llegar al descanso con la victoria parcial.



Independiente le dejó definitivamente la pelota al local desde el inicio del complemento, y entre la falta de creatividad de unos y de ambición de otros el partido se hizo apenas discreto.



Recién a los 15 llegaron las primeras emociones, primero con un remate de Apaolaza dentro del área que se desvió en un rival y salió rozando el palo derecho de Álvarez; y luego con la respuesta del "Rojo" que finalizó con un tiro de Benegas que Medina alcanzó a tocar y Chimino sacó en la línea de meta.



Después de este ida y vuelta el partido terminó de achatarse. El "Arse" tuvo algunos arrebatos en los que chocó con su impericia o con Álvarez; y el equipo de Julio César Falcioni fue acomodándose al triunfo y no pasó sobresaltos.



En la próxima fecha, 23, Arsenal visitará a Newell's Old Boys (el martes desde las 16.30) e Independiente recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero (el miércoles a las 21.30).



Fuente: Telam