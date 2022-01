River volvió a los entrenamientos con una novedad

El plantel de River Plate que conduce Marcelo Gallardo se reunió este mediodía en el Monumental para los testeos y con al menos dos jugadores y cuatro colaboradores positivos empezó la preparación del inicio de la pretemporada.

#Reserva ?? ¡Arrancamos! uD83DuDD1B



Primer entrenamiento del año para el equipo de Jonathan La Rosa en River Camp uD83DuDCAA#VamosRiver ?uD83DuDD34? pic.twitter.com/1dbPxwEOmI — River Plate (@RiverPlate) January 7, 2022





Los jugadores fueron testeados en tandas desde ayer para los que tuvieron contactos estrechos y hoy para el resto del plantel y cuerpo técnico, quienes se quedan concentrados si los respectivos análisis dan negativos.



"Hay contagios, era lo que se esperaba, pero estamos analizando todo caso por caso para determinar quiénes viajan a la pretemporada de acuerdo a los casos puntuales, por éso se conocerán a la noche", aseguraron desde el Monumental.



Los jugadores que dieron positivo se van a quedar aislados en Buenos Aires mientras que el resto viaja mañana a un resort hotel de San Martín de los Andes del 10 al 18 de enero, con entrenamientos en triple turno con un corredor sanitario.



Además, luego de los trabajos en el sur la idea es liberar a los jugadores pero en burbujas familiares ya que habrá dos amistosos en el Campus de Maldonado en Uruguay, el 25 y el 28 de enero ante Barracas Central y Estudiantes de la Plata.



Los profesionales que van a arrancar la pretemporada con cuidados especiales porque vienen de lesiones son Enzo Pérez que tuvo una luxación en el codo, Matías Suárez que fue operado de la rodilla y Nicolás de la Cruz que sufrió una trombosis.



River se preparará para una triple competencia que incluye el torneo local que arranca la primera semana de febrero, la Copa Argentina donde jugará frente a Deportivo Laferrere, sin fecha, y la fase inicial de la Copa Libertadores en marzo.



Antes de los testeos, se realizó la revisión médica Emanuel Mammana que está semana se desvinculó del Zenith de Rusia y es una de las incorporaciones del equipo, donde había debutado en el 2014 de la mano de Marcelo Gallardo, como DT.



"Estoy muy feliz de tener esta oportunidad, se hizo mucho esfuerzo para llegar a esto, y siempre es muy lindo volver a casa", expresó Mammana en diálogo con ESPN antes de ingresar a hacerse los estudios médicos.



Luego, el jugador de 26 años agregó: "Le agradezco todo el cariño de la gente de River que me ha llegado en las últimas horas ahora queda en mí responderles, voy a dejar todo dentro de la cancha por el club que amo".



Mammana es una de las caras nuevas para esta temporada que se suma a los que ya pasaron la revisión médica: el volante Tomás Pochettino que llegó a préstamo desde el Austín FC de la MLS y el zaguero central Leandro González Pírez que viene de realizar un gran torneo en el Inter de Miami.



El otro refuerzo confirmado es el regreso de Juan Fernando Quintero aunque aún no hay fecha precisa de cuándo se va a sumar al plantel, ya que está en Colombia y fue citado para un amistoso de la selección de ese país ante Honduras el 18 de enero.



Igualmente, su salida del Shenzhen que ya está acordada no tiene cerrado el modo de la operación pues le quedan dos años de contrato en el club chino y los nuevos inversores no resolvieron que harán con la ficha del jugador..



Al tiempo que la dirigencia de River está trabajando para la llegada de un arquero ante las bajas de Germán Lux y Enrique Bologna, ya que en el plantel además de Franco Armani están sólo Franco Petroli y regresó Ezequiel Centurión desde Estudiantes de Buenos Aires, donde tuvo una muy buena actuación con 14 vallas invictas en 32 partidos, en un equipo que cumplió un floja campaña en la Primera Nacional



En cuanto al resto de las bajas, Tomás Galván se fue a préstamo a Defensa y Justicia, lo mismo sucederá con Agustín Fontana y resta saber qué pasará con Federico Girotti que podría ir a jugar a España.



Finalmente, firmaron sus contratos Jonatan Maidana hasta diciembre del 2022, David Martínez, a préstamo por una temporada con opción de compra a Defensa y Justicia, y hasta diciembre del 2024 firmaron Paulo Díaz, Felipe Peña y Santiago Simón.



Por último, se cayó el pase de Fabricio Bustos ya que si bien había un acuerdo entre los clubes, el jugador y su representante Nazareno Marcollese no resolvieron los temas contractuales con Independiente y el lateral se quedará por ahora en el club de Avellaneda.