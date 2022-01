A qué hora y cómo ver en vivo Barcelona, Real Madrid, NBA y mucho más

Desde las 14.30 (hora de Argentina) el Barcelona visitará al Granada con la intención de seguir escalando en la tabla de posiciones para afianzarse en zona de competencias europeas. A las 17, el Real Madrid recibirá al Valencia. A continuación la agenda completa del día:

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Levante vs Mallorca ESPN 2

12:15 Real Sociedad vs Celta de Vigo DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1610

14:30 Granada vs Barcelona DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1610

17:00 Real Madrid vs Valencia ESPN

BUNDESLIGA

11:30 Bayer Leverkusen vs Union Berlín ESPN

11:30 Leipzig vs Mainz ESPN 3

LIGUE 1 DE FRANCIA

13:00 Lille vs Lorient ESPN 2

FA CUP

14:30 Chelsea vs Chesterfield ESPN

NBA

21:00 Hornets vs Milwaukee Bucks

21:30 Boston Celtics vs New York Knicks ESPN 3

23:00 Phoenix Suns vs Miami Heat

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

18:30 Denver Broncos vs Kansas City Chiefs ESPN 2

22:15 Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys ESPN 2

BOXEO DE PRIMERA

22:00 L. Bastida vs A. Adriel / Ch. Andino vs C. Ayala TYC SPORTS

LIGA NACIONAL

20:00 Instituto vs Obras TYC SPORTS

LIGA DE MÉXICO

22:00 Santos Laguna vs Tigres DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1614

23:59 Cruz Azul vs Club Tijuana DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1614