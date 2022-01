¡Explotó de bronca! Verón no se guardó nada y dejó polémicas frases a través de sus redes sociales

Juan Sebastián Verón, actual vicepresidente de Estudiantes de La Plata, no aguantó las críticas y estalló de bronca en los primeros días del año. La Brujita eligió sus redes sociales, más precisamente las historias de Instagram, para desahogarse y, también, dedicarle unas palabras a aquellos que lo apuntaron.

“El nivel de histeria que se maneja en estos momentos es insostenible... Intolerantes, cansan. Estamos a 3 de enero, no arrancó el año. La verdad, dan ganas de irse a la mierda. Absolutamente todo... Hasta la hoja del banderín”, manifestó el ex jugador del Manchester United.

La última referencia se vincula a que con el estreno de la nueva indumentaria de Estudiantes, regresó la clásica hoja verde que decora el escudo del club. Sin embargo, aunque hubo mayoría de devoluciones positivas, siempre existe un sector que estuvo en contra de la modificación e hizo enojar a Verón.

“Ahora no le tengo que dar bola, son boludeces... De esas boludeces de los boludos nacen supuestas verdades eh. ¿Puedo dar mi opinión, no? ¿O sólo los boludos hablan?”, publicó minutos más tarde uno de los ídolos del Pincha, que no especificó los destinatarios de sus dardos.