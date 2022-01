¿Se lo sacan a Gallardo? El delantero que tendría todo acordado con un grande de Brasil

En su búsqueda de un reemplazante para el puesto de delantero que dejará vacante Julián Álvarez tras su salida al Manchester City de Pep Guardiola (todavía queda por confirmar si irá a Inglaterra en julio o cuando termine su participación en la Copa Libertadores de América), uno de los nombres que surgió en River Plate fue el de Valentín “Taty” Castellanos, quien, en una entrevista a TyC Sports, aseguró que “es muy difícil decirle que no” al equipo de Marcelo “Muñeco” Gallardo, pero su cláusula de rescisión con el New York City FC es de 22 millones de dólares, impagable para el fútbol argentino… pero no tanto para el brasileño.

Castellanos metió 22 goles en 35 partidos en la última MLS

A principios de enero, el máximo goleador y campeón de la MLS 2021 fue vinculado con un pase al bicampeón de América, el Palmeiras, que hizo dos ofertas por Castellanos, una por 8 millones de dólares y otra por 9.600.000 millones, pero ambas fueron rechazadas por el equipo de la Gran Manzana. Luego de su acercamiento a River, del cual el mendocino de 23 años aseguró que lo llamaron desde Nuñez para saber sus intenciones de jugar en el Millonario y él dijo que si, ahora se conoció que otro grande de Brasil va fuerte por contar con sus goles: el Internacional de Porto Alegre.

uD83DuDEA8Inter uD83CuDDE7uD83CuDDF7 está en conversaciones con el New York City FC para adquirir a Valentín Castellanos.

*??El club busca acercarse a la cifra que pretenden los uD83CuDDFAuD83CuDDF2, que prometieron transferirlo en caso de que eso suceda. @tatycaste11anos ve con buenos ojos mudarse a Porto Alegre. pic.twitter.com/ZkLoODSyoH — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 30, 2022

El Inter, club al que Andrés D’Alessandro se sumó este año, tiene con qué para hacerle frente a los requisitos del New York CIty FC: hace pocos días, vendió a Yuri Alberto, una de sus promesas, en 26 millones de dólares al Zenit de San Petersburgo, por lo que la claúsula de rescisión de Castellanos no sería una traba a la hora de las negociaciones entre ambos clubes.

Yuri Alberto es un delantero de 20 años que jugará en el fútbol ruso

Según informó César Luis Merlo, periodista especializado en mercados de pases, Castellanos ve “con buenos ojos” mudarse a Porto Alegre para jugar con el equipo dirigido por Alexander “Cacique” Medina, ex DT de Talleres de Córdoba, que tendrá como gran objetivo la Copa Sudamericana pero, sobre todo, clasificarse para la Libertadores del 2023, ya que en el último Brasileirao terminó en el puesto °12, a 5 puntos del último cupo a la máxima competencia del fútbol sudamericano.