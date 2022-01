El posible refuerzo de River Plate que se deshizo en elogios para Marcelo Gallardo

Valentín Castellanos, actual jugador del New York City FC de la Major League Soccer de Estados Unidos, es uno de los apuntados por Marcelo Gallardo para reforzar la delantera de River Plate de cara a la exigente temporada 2022. El mendocino dialogó con TyC Sports y confirmó sus ganas de vestir la camiseta del Millonario.

"Se contactaron de River conmigo y con mi agente. Me plantearon la situación de si quería venir para acá, y obvio que si te llama Gallardo, que es uno de los mejores técnicos del mundo, no se le puede decir que no. Es muy lindo que te llamen del cuerpo técnico de Gallardo y que estén interesados en vos. Estamos viendo, no se cerró la puerta para nada y vamos a ver qué pasa en estos días", manifestó el Taty.

"Que te llame River en esta situación y por cómo está jugando, no se le puede decir que no. Hay que ver muchas cosas, pero obviamente le dije que sí", expresó el mendocino de 23 años, que también vistió las camisetas de Universidad de Chile y Montevideo City Torque, de Uruguay,

En 2021, el jugador que en 2016 se fue a probar a la institución de Núñez y no logró quedar seleccionado, tuvo una gran temporada con números impresionantes, donde anotó 23 goles en 36 partidos y siempre fue titular.