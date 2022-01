La reveladora confesión de Simeone sobre la eliminación con San Lorenzo en la Copa Libertadores 2008

El 8 de mayo de 2008, en el marco de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, River Plate recibió a San Lorenzo en el estadio Monumental. En la ida el Ciclón se impuso por 2-1, mientras que en la vuelta el resultado final fue 2-2 en un encuentro en el que el Cuervo concretó una épica remontada con dos jugadores menos.

El Millonario, dirigido por Diego Simeone, lo ganaba 2-0 a 20 minutos del final y jugaba con dos jugadores más, lo que parecía indicar que la llave estaba cerrada ante un San Lorenzo dirigido por Ramón Díaz y que contaba con la presencia de dos ex River: Diego Placente y Andrés D'Alesandro.

En el recientemente estrenado documental “Simeone. Vivir partido a partido”, la miniserie que retrata la carrera del Cholo, se dieron a conocer detalles de una fatídica noche para el mundo de la institución de Núñez. El documental se basa principalmente en la última temporada con el Atlético de Madrid, cuando fue campeón de La Liga

En uno de los tantos recuerdos que se pueden observar en el audiovisual, el Cholo recuerda las palabras que dijo tras ingresar al vestuario: “Les dije lo que sentía, ‘Lo que más me duele es que tengo un equipo de cagones, pero lo peor es que el equipo de cagones lo lidero yo, tenemos cuatro fechas para salir campeón, no hay otra posibilidad’. Y me fui. Creo que me habrán dicho de todo, pero era lo que sentía”.

El DT contaba con Juan Pablo Carrizo, Augusto Fernández, Diego Buonanotte, Ariel Ortega, Sebastián Abreu, Eduardo Tuzzio, Aléxis Sánchez, Radamel Falcao y Mauro Rosales, entre otras figuras. “Posiblemente no jugábamos tan en equipo como jugaba el Estudiantes de La Plata campeón, pero de mitad de cancha para adelante cada ataque era peligro de gol”, sentenció el Cholo.