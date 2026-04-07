El Cholo Simeone se quebró en plena conferencia al despedir a Antoine Griezmann: "Te considero un amigo"

En la previa a los cuartos de Champions, Diego Simeone sorprendió con un emotivo discurso dedicado al francés, que se irá en junio partirá a la MLS.

En medio del arranque de una serie clave de Champions League frente al Barcelona, en el Atlético de Madrid se empieza a vivir un clima especial. Es que Antoine Griezmann transita sus últimos meses en el club y de a poco, Diego Simeone ya comenzó a despedirlo.

El delantero francés, que está a apenas 11 encuentros de alcanzar los 500 con el Colchonero, tiene todo encaminado para continuar su carrera en el Orlando City de la MLS una vez finalice la temporada (ya firmó un precontrato). En ese contexto, la conferencia de prensa previa al duelo copero se transformó en un momento cargado de emoción.

El emotivo discurso de Diego Simeone dedicado a Antoine Griezmann Ahí fue cuando el Cholo tomó la palabra y sorprendió a todos con un emocionante discurso sobre lo que significa, tanto para él como para el club, la ida del máximo referente. "Quiero agradecerte por todo tu trabajo y humildad. Sos una persona admirable para los chicos de hoy en una sociedad que necesita a gente como vos. Gracias por tu compromiso y por cómo te comportaste", expresó, mirando a los ojos a un Griezmann que estaba sentado a su lado.

Diego Simeone, al borde de las lágrimas tras su discurso de despedida a Antoine Griezmann. Diego Simeone, al borde de las lágrimas tras su discurso de despedida a Antoine Griezmann. Video: Carrusel Deportivo Visiblemente movilizado, el entrenador argentino fue un paso más allá y dejó una frase que marcó la conferencia. "Te considero primero un jugador y después un amigo", sentenció. Como para aflojar la tensión, Simeone apeló a su clásico humor y, para cerrar, lanzó: "Quedan ocho partidos de Liga, uno de Copa y, si Dios quiere, vamos a jugar cinco partidos más de Champions. Te quiero mucho. Soy tu entrenador, sabés que si mañana no corres, vas para fuera".