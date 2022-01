River juega su primer amistoso del año en el Monumental: hora y cómo verlo en vivo

River Plate jugará hoy su primer amistoso formal en el año cuando reciba a Platense desde las 19 en el Monumental por la Copa Ángel Labruna.



El enfrentamiento, con presencia de público y transmisión de Fox Sports Premium y la plataforma Star+, será el primero de una serie de dos amistosos que se completará el sábado siguiente ante Vélez Sarsfield en el mismo escenario.



El plantel de Marcelo Gallardo, que regresó al trabajo la primera semana de enero y estuvo de pretemporada en San Martín de los Andes, tuvo dos ensayos a puertas cerradas ante Independiente (1-2) y Atlanta (4-1).



Tanto en este amistoso frente al "Calamar" como en el del martes próximo ante Tristán Súarez, a puertas cerradas, el "Muñeco" no contará con los convocados a la doble fecha de las Eliminatorias: Franco Armani, Julián Álvarez, Paulo Díaz, Robert Rojas y David Martínez.



Tampoco podrá jugar Juan Fernando Quintero, que además de estar en recuperación de un esguince colateral en la rodilla izquierda, todavía no firmó contrato con el club pues aún no se cerró la desvinculación formal con el Shenzhen de China.



Sí podría tener algunos minutos el lateral Elías Gómez, que se sumó ayer a los trabajos del plantel procedente de Argentinos Juniors.



Platense, en tanto, ya jugó dos ensayos amistosos desde su vuelta al trabajo con una derrota por 1-0 ante Banfield en 60 minutos y en empate frente a Vélez 2-2 en un encuentro jugado en Vicente López.



El equipo de Claudio Spontón sumó varios refuerzos: el defensor uruguayo Haibrany Ruiz Díaz, el extremo Nicolás Delgadillo, el lateral derecho Nicolás Morgantini, el punta Gonzalo Bergessio, el zaguero Gastón Susso, el volante boliviano Franz Gonzales y el arquero Marcos Ledesma.



= Probables formaciones =



River: Ezequiel Centurión; Alex Vigo, Leandro González Pírez, Javier Pinola y Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón y Agustín Palavecino, José Paradela; Brian Romero. DT: Marcelo Gallardo.



Platense: Jorge De Olivera; Augusto Schott, Juan Pablo Pignani, Gastón Suso Juan Infante; Hernán Lamberti e Iván Gómez; Horacio Tijanovich, Nicolás Delgadillo y Brian Mansilla; Tomás Sandoval. DT: Claudio Spontón.



Estadio: Monumental



Hora de inicio: 19:00.



TV: Fox Sports Premium.