Lesiones, sanciones y coronavirus: nuevas preocupaciones para la Selección argentina de cara al duelo ante Colombia

Luego del triunfo por 2-1 ante la Selección de Chile en el desierto de Calama, Argentina retornó a Ezeiza con la mente puesta en el duelo del próximo martes ante Colombia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Lionel Scaloni tendrá varias bajas y en las próximas horas podría citar nuevos jugadores.

En la previa del duelo ante la Roja dos jugadores fueron marginados por no sentirse de la mejor manera. Maximiliano Meza (que ingresó a la lista en lugar del lesionado Joaquín Correa) fue el que peor la pasó. El actual jugador de Rayados de Monterrey estuvo descompuesto, con fiebre, vómitos y diarrea.

Por su parte, Lucas Ocampo también fue marginado, pero no la pasó tan mal como el ex Independiente. El ex River Plate presentó síntomas, pero no tan graves como los de Meza. Ambos jugadores fueron testeados y sus PCR arrojaron resultados negativos, aunque serán hisopados nuevamente para despejar todo tipo de dudas.

Alexis Mac Allister arrojó PCR positivo en la previa del viaje a Chile, mientras que Emiliano Buendía también se quedó en Argentina por ser contacto estrecho con el ex jugador de Boca Juniors. Lionel Scaloni y Pablo Aimar tampoco dijeron presentes en el desierto de Calama por el mismo motivo.

Los que seguro no estarán dentro del campo de juego en Córdoba serán Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico, que fueron amonestados y deberán cumplir una fecha de sanción. Además, Alejandro Gómez tiene el tobillo hinchado y es duda para el duelo con el Cafetero.