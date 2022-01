La situación de Carrascal complica la llegada de un nuevo refuerzo a River

River Plate fue el gran protagonista del mercado de pases del verano y no planea retirarse del mismo. A pesar de que cerró las llegadas de Juan Fernando Quintero, Esequiel Barco, Emanuel Mammana, entre otros, el Millonario se sigue moviendo en el mercado y está interesado en un lateral derecho uruguayo llamado Giovanni Gónzalez, lo que complicaría la permanencia de Jorge Carrascal en el plantel de Marcelo Gallardo.

Giovanni González es pretendido por Gallardo para reforzar el lateral derecho

Sumado a la llegada de refuerzos de peso en su posición como Juanfer y el ex Independiente, los días de Carrascal en Núñez están contados, ya que si River quisiera incorporar al uruguayo González, excedería el cupo de extranjero permitido y, por eso, le buscarán un club al enganche colombiano en los próximos días, los últimos en el mercado de pases europeo que cierra el 31 de enero.

En el fútbol argentino, los clubes pueden tener hasta seis jugadores extranjeros en sus filas, pero sólo cinco de ellos pueden firmar la planilla en un partido. Actualmente, los cinco extranjeros de River son Robert Rojas, Paulo Díaz, Quintero, Carrascal y Nicolás De la Cruz, que hace tiempo que está intentando obtener la doble ciudadanía pero, hasta ahora, no ha tenido éxito. En caso de fichar al ex jugador de Peñarol y no encontrar una venta para “Carrasca”, el Millonario tendría decidido quedarse con los seis, aunque dicha situación no sería la ideal.

El colombiano marcó 9 goles en 81 partidos con River

Carrascal, que tiene contrato con River hasta 2024, fue pretendido por la Sampdoria, que, según había trascendido desde el entorno del colombiano, estaba dispuesto a ofertar por un préstamo con una opción de compra de 10 millones de euros, pero esta intención nunca se convirtió en una formalidad.

Como fue mencionado anteriormente, las nuevas incorporaciones de River hicieron que Carrascal quede bastante rezagado en la consideración del Muñeco Gallardo. Incluso, el detalle de haberle cedido la camiseta número 10 a su compatriota Quintero demuestra que Carrascal correrá de atrás en el Millonario si no consigue una salida.