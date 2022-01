Jorge Brito explicó lo que todos esperaban sobre la situación de los borrados en River

Luego de la firma de Elías Gómez, que se transformó en el quinto refuerzo, y a la espera de Esequiel Barco, que será el sexto, River se sigue moviendo en el mercado de pases, tanto para más incorporaciones como para salidas, pero también para solucionar algunos inconvenientes contractuales con algunos de sus futbolistas, como Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser.

El presidente del Millonario, Jorge Brito, se refirió a la situación del lateral y el atacante, que fueron borrados de la pretemporada y se entrenan por su cuenta. "Es una decisión de índole política más que futbolística, consensuada con Enzo Francescoli y Marcelo Gallardo, que trataremos de mantener mientras se pueda", explicó el mandamás al periodista partidario Fabián De Cesare. "Es una señal que damos para intentar que no pase lo que está ocurriendo en todo el mundo. Si uno mira los pases más importantes a nivel mundial (Messi, Suárez, etc), muestra que la situación económica de los clubes no permite aumentar los contratos. Muchos jugadores quedan libres ya que no hay chances de que, pagando un pase de club a club, le puedan pagar un aumento de contrato. Les conviene devengar su vínculo y quedar libres para obtener una mejora del club que los adquiere. Por eso se intenta anticipar renovaciones", completó.

Por qué Angileri y Rollheiser no hicieron la pretemporada en River

El lateral por izquierda y el extremo juvenil fueron las grandes ausencias del equipo en Sur argentino debido a que no aceptaron renovar sus contratos en el club de Núñez. Actualmente, ambos futbolistas, que quedarán en libertad de acción en junio de este 2022, calientan motores con un preparador físico aparte.