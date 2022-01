Tom Brady estremece la NFL con una inesperada frase sobre su futuro

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccanneers, Tom Brady, afirmó que no ha pensado si cumplirá su último año de contrato con la franquicia de la NFL. "Honestamente no he pensado si seguiré, lo tomaré día a día y ya veremos qué pasa. Lo único en lo que pensaba era en ganar este partido; no he pensado en nada más, hace cinco minutos perdimos y no sé nada más", expresó.

Luego de la eliminación en el duelo divisional de la conferencia Nacional ante Los Angeles Rams por 30-27 a Brady le queda un año de contrato con los Bucs por 25.4 millones de dólares. El ganador de siete Super Bowls llevó la atención de sus respuestas hacia el dolor de la derrota y prefirió dejar para después la decisión sobre su carrera.

"Creo que para llegar al éxito tienes que trabajar muy duro y nosotros lo hicimos, todos los equipos los hacen y a veces simplemente tienes que aceptar cómo suceden las cosas", explicó. Hace unos días compartió su duda sobre retirarse luego de la temporada 2022 a su excompañero de los New England Patriots, el exapoyador y hoy comentarista deportivo Willie McGinest.

"Sentí entonces ese era un gran objetivo y en un momento pensaba que aún quería llegar a los 45 jugando, ahora veremos cómo va. Creo que estoy en territorio inexplorado", fue la respuesta que dio en la entrevista realizada en NFL Network. Tom Brady; 15 veces Pro Bowl, récord de la NFL; terminó la temporada 2021 como el pasador número uno en yardas con 5.316 y con más anotaciones, 43. Además cerró su participación en playoffs con 86 pases de anotación en su carrera, otra marca de la liga.