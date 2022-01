Las explosivas declaraciones de Kimi Raikkonen que sacuden la Fórmula 1 luego de anunciar su retiro

Kimi-Matias Räikkönen decidió ponerle punto final a su carrera deportiva a los 42 años. El piloto finlandés, que pasó sus últimos años a bordo de Alfa Romeo (2019/2021), brindó una entrevista al sitio especializado Motorsport y apuntó duro contra el mundo de la Fórmula 1.

“Hay muchas cosas que no tienen sentido, al menos en mi cabeza, de lo que sucede aquí. Todo tipo de tonterías que circulan por ahí. Todos lo sabemos, pero nadie lo dice. Cosas que ni siquiera creo que deberían ocurrir”, manifestó el campeón del Mundial con la escudería Ferrari en 2007.

Y añadió: “Muchas cosas son muy falsas aquí. Es bueno estar fuera. Mentalmente, será muy bueno estar fuera de toda esa mierda por un tiempo. Aquí hay mucha más (mierda) de lo que la gente ve desde afuera”.

“El dinero, el dinero ha cambiado las cosas, como en cualquier deporte. Cuanto más dinero pones, más política hay. En general, en cualquier país, hay cosas que la gente nunca sabe hasta que estás dentro de todo”, argumentó sobre sus explosivas declaraciones, fiel a su estilo.

“Está claro que el dinero juega un papel importante, y el poder. Supongo que la gente quiere tener poder, quiere esto y aquello. ¡Creo que habría muchos en la F1 que son políticos y a los que les iría bien en la política real!”, expresó quien debutara en el 2001 con Sauber Petronas.

Para finalizar, el ahora ex piloto que no dio indicios sobre su futuro profesional, sentenció: “Sé muchas cosas que suceden, pero no me involucro. Si te involucras todos los días, no creo que sea muy saludable para ti”