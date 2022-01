La particular confesión de Diego Simeone tras la épica victoria del Atlético Madrid

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se mostró "orgulloso" del triunfo conseguido este sábado frente al Valencia (3-2), con una remontada en el tiempo añadido, dijo que son "los del segundo tiempo" en referencia al "empuje" del acto final y reveló qué les dijo en el entretiempo para que en el complemento cambie la historia.

"Llegamos al entretiempo, hablamos con mucha tranquilidad y les dije que si hay que perder, vamos a perder con orgullo, jugando hacia delante, que si hacíamos un gol la gente nos iba a llevar a lo que pasó. En cualquier otro club su gente habría criticado y habría perjudicado el doble a su equipo, pero no fue así", confesó el Cholo.

Y siguió: "Hoy es fácil contar lo que se vio. En el primer tiempo no fuimos nosotros, no hicimos nada de lo que quisimos hacer. Nos patearon dos tiros al arco y nos hicieron dos goles. No hicimos nada por culpa nuestra. Creo que esto nos va a dar la oportunidad de aprender. Porque se vieron dos facetas totalmente opuestas de lo que nos está sucediendo".

"Pudimos salir de esa situación pero con muchísimo esfuerzo. Ganamos al Rayo, empatamos con el Villarreal, que siempre es difícil en su campo, y hoy ganamos un partido durísimo que estaba extremadamente cuesta arriba. Esperemos que esto nos dé fuerzas para identificar qué somos. Somos los del segundo tiempo, seguro", agregó.

En relación al once inicial y la mejoría del segundo tiempo, Simeone fue autocrítico. "Muchas veces el entrenador no pone a los jugadores que puso en el segundo tiempo todos juntos. Cuando se sienten cómodos lo hacen bien como así lo hicieron. Siempre nos detenemos ante una pregunta ¿qué es el fútbol? ¿qué es jugar bien? Será siempre una lucha interna, todos tenemos razón, el fútbol es fútbol y hay que interpretar el lugar dónde estás. Si se pierde que sea con orgullo", relativizó.