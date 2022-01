Volvió a sonreír: el video de Messi que llena de ilusión al PSG y la Selección argentina

Lionel Messi volvió a entrenarse con el plantel del Paris Saint-Germain. El astro argentino, que reveló tener problemas para superar el covid, se movió a la par del grupo y ya está disponible para que Mauricio Pochettino pueda utilizarlo en la próxima jornada de la liga de Francia.

Los diferentes canales de comunicación del club parisino compartieron un video donde se lo ve disfrutando al máximo y claramente recuperado. Con risas, más la zurda intacta, Leo se alista para lo que vendrá y esto también es una gran noticia para la Selección argentina. Si bien no sería parte de la próxima convocatoria, estará disponible para el tramo final de la Eliminatoria.

Le retour à l'entraînement collectif pour Leo Messi



— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 18, 2022

La Pulga, además, sorprendió a todos después de la gala de The Best, cuando compartió en su cuenta de Instagram una foto familiar, con sus padres y hermanos. Leo sabía que no iba a ganarlo y aún así estuvo presente en la ceremonia, a pesar de que otros jugadores suelen no asistir ni siquiera de manera remota cuando saben que no serán premiados.

Messi fue el único argentino en el mejor once masculino del mundo, que se formó con: Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci, David Alaba, Rúben Dias, Kevin De Bruyne, Jorginho, N'Golo Kanté, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland y Lionel Messi. Tanto Leo como CR7 estuvieron en el once ideal por 15° año consecutivo.