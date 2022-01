Un ex jugador de Boca Juniors chicaneó a River Plate con el descenso sufrido en 2011 ante Belgrano de Córdoba

Claudio Pérez, quien consiguió el ascenso con Belgrano de Córdoba en el mes de junio de 2011, se encuentra jugando en Cibao Fútbol Club de la Primera División de la Liga de República Dominicana. El ex jugador de Boca Juniors brindó una entrevista a diario Olé y no perdió su oportunidad para chicanear a River Plate con el descenso.

"Es un nivel de Federal A. Físicamente son muy dotados y también hay muchos haitianos, que juegan más al fútbol. Pero la liga tiene unos siete años y está en plena formación, en muchos equipos ni hay Inferiores", comenzó el defensor central, surgido en Flandria.

Sobre el cruce que en su momento tuvo Ricardo Zielinski con Marcelo Gallardo en el último torneo de la Liga Profesional, expresó: "Es raro que el Ruso conteste, pero se cansó. Nosotros ascendimos y nos criticaban por defendernos, pero ese era nuestro juego. En Atlético Tucumán y ahora en Estudiantes también. Pasa que cuando no te pueden ganar… River lo ve al Ruso y llora, casi nunca le pueden ganar. Es como que tienen esa pica adentro y por eso tienen que hablar mal".

Sobre la eterna discusión entre si es peor descender o perder una final con el clásico rival, no dudó: "Irse al descenso es una mancha que no se borra nunca más. La final va a quedar en la historia, era el partido que todos querían ganar, pero cuando te vas al descenso es porque hiciste mal las cosas. En cambio, si llegás a una final es porque hiciste todo bien".

Para finalizar, pese a sus chicanas, se sinceró: "No parece un equipo argentino. Además, se mantiene con el paso de los años… La verdad es que miro mucho a Belgrano y a Boca, pero a veces también me siento a mirar a River: me saco el hincha de encima y lo veo porque juega muy bien".