El sueño de Beckham en la MLS que hace temblar a Simeone y al Atlético de Madrid

La Major League Soccer sigue siendo un destino muy atractivo para muchas grandes figuras de Europa que disfrutan de los últimos momentos de sus carreras como futbolistas profesionales. Nadie conoce mejor esto que David Beckham, quien supo ser de las primeras estrellas en emigrar a Estados Unidos (jugó 124 partidos en Los Ángeles Galaxy y salió campeón de la MLS en dos ocasiones) y ahora es propietario del Inter de Miami, una de las franquicias más nuevas e interesantes del “soccer” estadounidense.

LA Galaxy tiene una estatua de Beckham en las afueras de su estadio

El inglés cuenta con dos jugadores franquicia que supieron ser grandes figuras del fútbol del Viejo Continente, como Gonzalo “Pipita” Higuaín y el francés Blaise Matuidi, pero quiere más y, según el diario inglés The Sun, busca convencer a Luis Suárez, que no goza de su mejor momento en el Atlético de Madrid de Diego “El Cholo” Simeone, para reemplazar a Matuidi como una de las superestrellas del equipo.

Suárez no vive un gran momento en el Aleti

El uruguayo, ex Liverpool y Barcelona, termina contrato con el club madrileño esta temporada, en la que apenas ha marcado nueve goles en 27 partidos, una cifra baja para los estándares goleadores del “Pistolero”, quien tuvo una fuerte reacción contra Simeone luego de que éste lo reemplazara en un partido de La Liga en diciembre. Beckham quiere elevar el nivel de su equipo, que terminó undécimo de catorce equipos en la Conferencia Este de la MLS, y el nombre de Suárez es el apuntado para hacerlo.

El uruguayo se marcha enojado hacia el banco de suplentes

Lo cierto es que Suárez, de 34 años, no ha decidido aún su futuro y también cuenta con ofrecimientos de otras partes del planeta, como Asia. Por otro lado, Beckham, quien, según rumores, sueña con tener a Lionel Messi en las filas de su equipo, ya se ha contactado con el ganador de dos Botas de Oro y espera contar con él en Miami para la próxima temporada, ya que sabe que su salida en enero es poco probable. Este no sería el primer ofrecimiento del ídolo del Manchester United y ex "galáctico" del Real Madrid al goleador uruguayo, ya que, en 2019, el mismo The Sun informó que Beckham le había puesto sobre la mesa un contrato de cuatro años para sumarse a la MLS.