La sincera autocrítica de Simeone que hace mucho ruido en Madrid

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó haber perdido frente al Athletic Club (1-2) en las semifinales de la Supercopa de España y reconoció que le da "muchísima rabia" caer "a pelota parada", una de sus habituales fortalezas hasta esta temporada.

"No se puede esconder, hay que hablarlas porque se ven", dijo al ser preguntado por las carencias. "El equipo no tiene fortaleza en el juego aéreo y obviamente nos quita la oportunidad de hacer mejores partidos y mejores oportunidades para estar más arriba en la tabla o seguir en esta competición", analizó el argentino.

"El segundo tiempo, después del 1-0, vino la jugada de Lodi que tenía a Joao Félix solo y pudimos resolver mejor. Luego llegó la de Carrasco, que acabó por arriba del travesaño, en ese momento teníamos el pasaje a la final pero ellos nos llevaron a no poder defender de la mejor manera hasta que llegaron los córner y nos marcaron. Felicitaciones al rival y nosotros, a trabajar en lo que tenemos que trabajar", dijo el 'Cholo'.

Sobre si continúan confiando en el lema 'No dejes de creer', el técnico colchonero no mostró dudas. "No es una pregunta. La escucho como una opinión. Creemos en el trabajo que hacemos y desde el Rayo Vallecano hacia delante lo hicimos bastante bien, pero es evidente que hay que mejorar. Nos está haciendo perder puntos, y eso depende de nosotros como entrenadores y de ellos para subir la agresividad en las áreas", indicó.

En este sentido, admitió que siente "muchísima rabia perder a pelota parada". "Ahora tenemos que mejorar en los entrenamientos y en el día a día. Hay que pensar en la Real Sociedad que es el próximo", finalizó Simeone, cuyo diagnóstico es "mejorar y seguir trabajando para encontrar los futbolistas que cada vez se impliquen más".