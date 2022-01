Franco Armani habló del nuevo refuerzo y enloqueció al mundo River Plate

Franco Armani, arquero titular de River Plate en los últimos años, se encuentra realizando la pretemporada junto al resto de sus compañeros en San Martín de Los Andes. El guardameta fue campeón de la Copa Libertadores 2018, disputada en Madrid, y se ilusiona con un 2022 que lo deposite en el Mundial de Qatar a fin de año.

Para comenzar, se adelantó sobre el regreso de uno de los héroes de Madrid: "Estoy feliz por la vuelta de Juanfer, lo valoro como persona, más allá de la clase de jugador que es. Yo compartía habitación con él en Atlético Nacional y en River, tenemos una gran amistad y todos lo esperamos con los brazos abiertos".

"A veces hay momentos en que las cosas no salen, que te pueden meter uno o dos goles, es algo normal. Trato de que eso no pase y de terminar siempre con el arco en cero. Pero no creo que haya bajado el nivel, alguna vez me lo preguntaron, pero siempre seguí de la misma manera", manifestó en diálogo con ESPN.

Sobre los títulos conseguidos en 2021 (Supercopa Argentina, Liga Profesional y Trofeo de Campeones), sentenció: "Bien merecido lo tuvimos, porque fue un año difícil con el Covid-19, jugamos con Santa Fe casi sin jugadores y con Enzo de arquero. Fueron muchas las cosas que tuvimos que afrontar en el camino y que nos hicieron cada vez más fuertes. Todos los partidos demostramos el juego que el cuerpo técnico quería y terminamos un año excelente".