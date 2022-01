El error de Cardona que no caerá bien entre los hinchas de Racing

Luego de su polémico último paso por Boca, Edwin Cardona llegó a Racing por tres años para ser una de las grandes figuras del conjunto dirigido técnicamente por Fernando Gago. El enganche colombiano llegó al país el martes, pero ayer se conoció que, luego de un test PCR, dio positivo de Covid-19 y no podrá entrenar con sus compañeros hasta, por lo menos, la semana que viene.

A pesar de este contratiempo que retrasa su inclusión en la pretemporada de la Academia, Cardona, apenas arribó a Ezeiza, habló sobre lo que significa jugar en Racing y en el Cilindro de Avellaneda: "Me hablaron maravillas de Racing. Tengo muy buena relación con Gio Moreno (exjugador del club de Avellaneda), siempre me ilusionó por lo que me dijeron y cuando iba a ese estadio sentía la euforia de la hinchada. Es un gran club, ahora a dejar todo", dijo el nuevo 10 de la Academia.

Si uno analiza las declaraciones y piensa que Cardona jugó 48 partidos en más de tres años en el fútbol argentino con la camiseta de Boca, creería que es lógico que el colombiano tenga una opinión de la hinchada de Racing, conocida como “La Guardia Imperial”, una de las más fervorosas de nuestro fútbol. Pero no es tan así.

El periodista especializado en estadísticas de fútbol, Silvio Maverino, se hizo eco de estas declaraciones de Cardona, fue a los archivos y llegó a la conclusión de que el ex Atlético Nacional, con la camiseta de Boca, sólo disputó un partido frente a Racing en condición de visitante: fue por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020 y… fue a puertas cerradas.

Técnicamente, Edwin Cardona cometió un error en sus declaraciones sobre la hinchada de Racing, ya que la única vez que jugó en el estadio Presidente Juan Domingo Perón fue con las tribunas vacías, por motivo de la pandemia. A su favor, el jugador de la selección colombiana estuvo en un partido que sí tuvo público académico: fue por la Superliga 2018/19, encuentro que terminó en empate a 2 entre Racing y Boca.