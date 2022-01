Aston Villa oficializó a un nuevo compañero para Dibu Martínez

Philippe Coutinho Correia fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Aston Villa de la Premier League de Inglaterra. El brasilero llega proveniente del F.C. Barcelona de España y, en su nuevo club, será compañero de los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía.

El jugador llega cedido por los próximos seis meses, con opción de compra. No es la primera vez que, quien fue sub campeón de la Copa América disputada en Brasil el año pasado, disputará el máximo torneo inglés. En 2013 vistió la camiseta del Liverpool, donde estuvo cinco años y no consiguió títulos.

El habilidoso, de último paso por el Barcelona, utilizará el número 23 en su dorsal y tendrá su primer partido el próximo sábado 15 de enero, desde las 18.30, nada más y nada menos que ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani y compañía en condición de local en el marco de la fecha 20 de la Premier League.

"Es un jugador con el que disfruté jugando anteriormente y sé que el Aston Villa se beneficiará de su calidad y experiencia. Su presencia será invaluable debido a las lesiones y el torneo AFCON, que ha reducido nuestras opciones de ataque", manifestó Steven Gerard, DT del equipo.