La desgarradora confesión de la esposa de Schumacher en su nuevo documental

El próximo 15 de septiembre, Netflix estrenará un documental dedicado a la vida de Michael Schumacher que ya está generando mucha expectativa en el mundo de la Fórmula 1, sobre todo porque en las últimas horas se conocieron detalles de los testimonios que dan en él los protagonistas, entre ellos su esposa Corinna.

La película se llamará, simplemente, Schumacher, y allí se conocen algunos detalles de la intimidad familiar en estos últimos ocho años, tras el grave accidente que sufrió mientras esquiaba en los Alpes franceses y que casi le costó la vida.

Según revela Race Fans, en este valioso film se puede escuchar a Corinna relatar que "por supuesto que extraño a Michael todos los días, pero no soy sólo yo la que lo echa de menos: los niños, la familia, su padre, todo el mundo que está cerca de él. Todo el mundo echa de menos a Michael, pero Michael está aquí. De manera diferente, pero está aquí y eso creo que nos hace encontrar fuerza".

La esposa del expiloto alemán también revela cómo está siendo cuidado: "Estamos juntos. Vivimos juntos en casa, hacemos terapia. Hacemos todo lo posible para hacer que Michael mejore y asegurarnos de que está cómodo y simplemente de hacer que sienta que está con su familia y de continuar con nuestro vínculo. No importa lo que pase, haré todo lo que pueda. Todos lo vamos a hacer".

Por otra parte, la mujer reveló que Schumacher no quería ir a esquiar antes del viaje familiar que derivó en el accidente. "Él no quería ir a la nieve sino a Dubai", contó, y agregó que "nunca he acusado a Dios por lo sucedido. Fue simplemente mala suerte, como le puede pasar a cualquiera".

Finalmente, Corinna deja en claro que quieren proteger al máximo la privacidad. "Estamos intentando seguir como familia de la forma que a Michael le gustaría y estamos siguiendo con nuestras vidas. La vida privada es la vida privada, eso ha dicho él siempre. Es muy importante para mí que pueda seguir disfrutando de su vida privada lo máximo posible. Michael siempre nos protegió, ahora lo estamos protegiendo", concluye.