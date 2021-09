La bronca de Messi y el tenso diálogo que decretó la suspensión del partido

Luego del bochornoso episodio que frenó el partido entre Brasil y Argentina, los futbolistas se marcharon al vestuario y de repente apareció Lionel Messi quien se mostró muy activo en su rol de capitán. El "10", con una pechera de fotógrafo y sin la camiseta, se reunió con Neymar, Marquinhos, Tite y Casemiro, con quienes cambió opiniones sobre lo ocurrido.

También apareció en escena Lionel Scaloni y un representante de las autoridades sanitarias brasileña con quien mantuvo un tenso diálogo: "Hace cuatro días que estamos acá. Hubiesen venido el primer día y no...", respondía hasta que lo interrumpió Tite. Scaloni sumó: "¿Por qué no fueron a buscarlos al hotel?", y agregó: "La Conmebol dijo 'Pueden jugar'. Se acabó, no me busques donde no hay. Te lo pido por favor", apuntando contra la autoridad de sanidad.

Para cerrar un tenso diálogo, Messi volvió a recalcar y corrigió: "Hace tres días estamos acá, ¿esperaron a que empiece el partido para venir? ¿Por qué no avisaron antes? Si no pasa nada, avisaban, se iban y listo. Tenían que ir al hotel". Ahí fue cuando Casemiro lo frenó con unas palabras al oído, tapándose la boca, y todo finalizó con Leo regresando al vestuario.