La frase de D'Onofrio sobre Gallardo que sacudió al mundo River

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, deseó hoy que Marcelo Gallardo continúe en el club y que el Superclásico del próximo domingo en el Monumental, por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), no sea el último.



"No sé si será el último clásico de Gallardo. Ojalá siga. Es una decisión que tomará él en su momento, como hizo siempre, pero es un tema ajeno a lo que pueda opinar", indicó D'Onofrio a TyC Sports en la presentación de la fórmula oficial conformada por Jorge Brito y Matías Patanián de cara a las elecciones del 4 de diciembre.



"Ganamos 12 títulos con Marcelo y nosotros 14 en toda la gestión. Es una cosa impresionante lo que hicimos en el club. Hay cosas para mejorar. Voy a ser un socio que va a caminar el club, y hoy la gente me saluda y eso quiere decir que hicimos las cosas bien en estos ocho años", indicó D'Onofrio, cuyo mandato concluirá junto con el contrato de Gallardo.





El titular del club de Núñez quiere ganar el Superclásico "como el primer amistoso que se jugó en Mar del Plata", pero remarcó cuál es su último objetivo al mando de la institución: "Mi objetivo es despedirme ganando el campeonato. Vamos a intentarlo porque el plantel, el cuerpo técnico y los jugadores estamos decidido a hacerlo".



El River-Boca del próximo domingo tendrá público por primera vez, con un aforo del 50%, desde las restricciones sanitarias habilitadas en marzo del año pasado. D'Onofrio dijo que la presencia de los hinchas será "algo emocionante" porque además sucederá en el marco de un clásico. "Estoy feliz de que esto pase", añadió.



D'Onofrio aseguró que tiene una relación "muy buena" con el ídolo y dirigente xeneize, Juan Román Riquelme: "Eso viene de cuando él no era dirigente y nos encontrábamos en algún medio. Eso sí, me está debiendo un asado".



Por último, D'Onofrio confía "plenamente" en Brito y Patanián, quienes se postularán en diciembre próximo por el oficialismo para nuevas elecciones: "Las posibilidades que tiene River son enormes, sólo hay que seguir trabajando seriamente para llegar a ocupar los mejores lugares en todos los podios, por el fútbol y por lo que el club es como institución social y formativa".