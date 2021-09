La contundente frase de Leonardo Sigali en plena crisis de Racing

La derrota de Racing ante Argentinos Juniors por 2 a 0 en La Paternal no hace más que alimentar la crisis que atraviesa la Academia: su último triunfo fue el 21 de agosto y desde allí suma cuatro empates y tres derrotas, incluida la eliminación por Copa Argentina ante Godoy Cruz.

"Me hago cargo de lo que haga falta, como me tengo que hacer".

Son varios los protagonistas del club que se han pronunciado al respecto y ahora fue el turno de Leonardo Sigali. El defensor habló con la transmisión de TNT Sports luego del partido ante el Bicho y lanzó: "La verdad que no se encuentra explicación, obviamente en lo personal me hago cargo de lo que haga falta, como me tengo que hacer. Hay que poner la cara, el pecho, hacerse fuerte y masticar bronca. Desde mi lugar, me hago cargo de todo lo que me incluye. Ojalá que el cuerpo técnico y nosotros podamos salir de este momento lo antes posible".

"Es el grupo que tiene que cambiar el chip, la cabeza. Venimos de años anteriores que ya hay que dejar atrás, no podemos vivir de recuerdos. Hay que cambiar el chip sí o sí porque la gente del club se merece todo el respeto", indicó Sigali.

Con respecto a los cambios que hacen falta dentro del club, Sigali coincidió con Lisandro López en que "hace falta obviamente una reestructuración porque no se encuentran los resultados ni el funcionamiento". "De la principal cabeza hasta el más chico, todos nos hacemos cargo. Cada uno en su lugar. Bronca porque el cuerpo técnico es salido del club, trabaja muchísimo, y lamentablemente no le podemos dar una alegría tampoco", marcó.

Sobre lo que sucederá desde el domingo ante Estudiantes, el defensor afirmó que no le suma presión: "En lo personal me encanta, lo esperaba hace mucho. Vamos a tener el plus de la gente, no tengo dudas de que esperan con ansias el sábado para acompañarnos y siempre sacar el pecho, el aliento de ellos siempre es fundamental para nosotros".