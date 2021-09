El detalle en las camisetas de River y Boca de cara al Superclásico

River y Boca retornaron esta mañana a los entrenamientos para comenzar con la preparación del Superclásico que se jugará el próximo domingo, en el Monumental, y que además contará con el esperado regreso del público a Núñez.

A casi cinco días del choque entre los equipos más convocantes del país, se dieron a conocer algunos detalles especiales que tendrán las camisetas que lucirán tanto desde el lado del Xeneize como del Millonario.

En la parte superior y central del frente de sus habitual indumentaria titular, se podrá observar el lema "River vs Boca", con el agregado de la fecha (14) del partido de la Liga Profesional levemente por encima.

De esta manera, como suele suceder en cada Superclásico, por la relevancia que representa para el fútbol argentino, River y Boca tendrán en sus respectivas casacas esta leyenda particular. Cabe remarcar que en el resto de las jornadas de la Liga Profesional, a no ser que se trate de alguna excepción, no se suelen utilizar inscripciones de este tipo.